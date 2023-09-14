Efeler Belediye Başkanı Atay: "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafeler öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Efeler Belediye Başkanı Atay: "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafeler öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Efeler Belediye Başkanı Atay, "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler" dedi.

Göreve başladığı 2019 yılından itibaren çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın şehre ve topluma en büyük armağanlarından biri de Kitap Kafeler oldu. 2021 yılının Ocak ayında Kitap Kafeler'in ilk kurdelesini kesen Atay, ilçe genelindeki Kitap Kafe sayısını arttırmaya devam ediyor. Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesi, internet bağlantılı bilgisayarları, nezih ortamı ve çeşitli ikramlar ile kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın Efeler'deki adresi Kitap Kafeler oldu.

Gençlerden yoğun ilgi gören Efeler'in bilgi yuvaları; kitap okumak, araştırma yapmak, hatta zihnini ve bedenini kitapların ayrıcalıklı dünyasında tazelemek isteyen her yaştan vatandaşı konforlu ve güvenli ortamlarında ağırlamaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2 yıl gibi kısa bir sürede Kitap Kafeler'in sayısını 11'e yükseltti. Her mahallede bir Kitap Kafe açma sözü veren ve bu hedefine her gün biraz daha yaklaşan Başkan Atay gençlere yönelik, "Siz talep ederseniz her sokağa bir Kitap Kafe açarım" ifadelerini kullanarak bilgiye verdiği önemi dile getirdi.

Türkiye'de bir belediye tarafından açılan ilk Kitap Kafe projesi olma özelliği taşıyan ve kentin en anlamlı mekanlarından olan Kitap Kafeler'in kuruluş amacı hakkında konuşan Başkan Atay, "Öğrencilik yıllarımda sıklıkla kitaba ve bilgiye ulaşmakta güçlük yaşıyordum. Sadece ben değil maddi geliri iyi olmayan birçok arkadaşım da bu sorunla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bu konuda yaşadığım hiçbir sorunu gençlere yaşatmamak için kendime söz vermiştim. Sözümü tutmak için çok çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Benim gençlere ve bilgi meraklılarına en büyük mirasım Kitap Kafeler olacak. Efeler'i ve ülkemizi gençler idare edecek. Gençlerin, ülkemizi bizden daha iyi yönetmeleri ve daha ileriye taşımasının tek yolu, bilgili olmaları. Paylaşmanın değerini, dayanışmanın gücünü bilmeleri. Birbirlerine saygı duymaları. Kitap Kafeler, tüm bu değerlerin bir arada sunulduğu ve kazanıldığı güzide mekanlar. Efeler'imizin her yeri kitap kokusuyla güzelleşene kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Atay: "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler"

Efeler Belediye Başkanı Atay: "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler"

Efeler Belediye Başkanı Atay: "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler"

Efeler Belediye Başkanı Atay: "Gençlere en büyük mirasım Kitap Kafeler"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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