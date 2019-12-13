Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyeleri start verdi

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk, Genç ve Yetişkin tiyatro atölyeleri yoğun bir başvuru süreci sonunda çalışmalarına başladı.

Çocuk atölyesine 900, genç atölyeye 55, yetişkin atölyesine 158 kursiyer başvurdu. Çocuk atölyesi dışındaki atölyelere sınav (değerlendirme) yapılarak kursiyer belirlendi.

Geleceğin, Şükran Güngör'lerini, Hidayet Sayın'larını, Yalçın Dinçer'lerini yetiştirmek isteyen EBŞT onların Efeler'deki sanat yuvası olmayı hedefliyor. Çalışmalar, Efeler Belediyesi Adnan Menderes Kültür ve Sanat Evi'nde, Milli Aydın Bankası Konferans Salonu'nda ve Muzaffer İzgü Kültür ve Sanat Merkezi'nde değişmeli olarak sürdürülecek.

Eğitimlerin sonunda her atölye sahne uygulaması çalışması olarak bir oyun sahneleyecek. EBŞT bunların dışında ilerleyen zamanlarda ana kadrosu ile profesyonel oyunlara imza atmayı, festivallere katılmayı ve yıl boyunca çeşitli tiyatro etkinliklerinin yürütücüsü olmayı hedefliyor. Genel Sanat Yönetmeni, yazar ve dramaturg Serkan Fırtına'nın koordinatörlüğünde çalışmalarına başlayan, Aydın'lı usta sanatçılar Yalçın Dinçer ve Hidayet Sayın'ın da desteğini bildirdiği EBŞT'nin Efeler'i marka kent yapma yolunda sanatsal olarak kente büyük katkı sunacağı ifade edildi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler'de sanatsal çalışmaların ivmesini yükselteceklerini belirtirken, tiyatronun çalışmalara başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Atay şöyle konuştu:

"Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyelerimize, çok kısa bir süre içinde yoğun ilgi gösterilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Önümüzdeki yıllarda bu ilginin artarak süreceğini düşünüyoruz. Efeler'in kültür ve sanat ile anılan marka bir kent olacağını ifade etmiştik. Bu anlamda EBŞT'nin de yaptığı çalışmalarla bu sürece önemli katkılar sunacağına eminim. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok amatör ve profesyonel tiyatro ekibini Efeler halkıyla, çocuklar ve tiyatroseverlerle buluşturduk. Nisan ayında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ni gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tüm halkımızın sanatla iç içe olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA