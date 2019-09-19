Efeler Belediyesi stajyerlerine iş sağlığı eğitimi

Efeler Belediyesi, belediyede staj gören öğrenciler için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi.

Staj dönemleri boyunca almaları zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Efeler Belediyesi'nde temmuz ayından sonra ikinci kez Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla başlayan eğitimlerde öğrenciler; ilk yardım, hastalıklardan korunma, tütün kullanımı, meslek hastalıkları, yüksekte çalışma, patlama – yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazaları gibi daha birçok başlıkta eğitimler alıyorlar.

Katıldıkları eğitimlerde kendileri ve karşılaşacakları zorlu ilkyardım vakalarında, insanlara yardım etme konusunda faydalı bilgiler öğrendikleri ifade eden öğrenciler, eğitim veren uzmanlara teşekkür ettiler.

Verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Öğrenim hayatlarında zorunlu ve tecrübe açısından ciddi bir adım olan staj eğitimlerinde öğrencilerimizin bir kısmı belediye bünyesinde eğitim alıyorlar. Unutmayalım ki, bilgi çok önemlidir ve hayatımızın her anında bilgiye ihtiyaç duyarız. Burada alacağınız eğitimler ile gerek iş hayatınızda gerek kişisel yaşantınızda uygulayacağınız bilgilere erişirsiniz. Eğitim sürecinizde hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Çalışma ortamında da kullanabilecekleri tecrübeleri kazandıklarını ifade eden öğrenciler, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Belediye İş Güvenliği Uzmanları tarafından eğitim aldılar.

Kaynak: İHA