Efeler hafta sonu tiyatroya doyacak

Efeler Belediyesi 18-21 Ocak 2019 tarihleri arasında "1. Ulusal Muzaffer İzgü Tiyatro Festivali" düzenleyecek. Çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunların sahneleneceği festivalde söyleşi ve atölyeler de yer alacak.

Türk edebiyatının güçlü isimlerinden Muzaffer İzgü'nün adını geçtiğimiz aylarda açılan merkezde yer alan konferans salonuna vererek ölümsüzleştiren Efeler Belediyesi, İzgü'ye ithafen ulusal tiyatro festivali düzenleyecek. Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Sahnesi, Efeler Belediyesi Muzaffer İzgü Sahnesi, Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Sahneleri alt ve üst salonlar ile gezici olarak Karahayıt, Gölhisar, Alanlı, Dalama, Ovaeymir, Tepecik, Kadıköy, Kardeşköy ve Konuklu mahallelerinde seyirci ile buluşacak oyunlar için çalışmalar tamamlandı. Salonlarda sahnelenecek oyunlar ücretsiz biletli olup, oyunları izlemek isteyen vatandaşlar Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden biletleri temin edebilecekler.

Sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sanat ve sanatçıya büyük destek veriyoruz. Belediye bünyemizde de oluşturduğumuz "Efeler Belediye Tiyatrosu" da birbirinden güzel oyunlar sahneleyerek bizleri gururlandırdı. 7'den 70'e herkes için tiyatro parolasıyla yola çıktığımız festivalde, 25 tiyatro ekibi tarafından 34 oyun sahnelenecek. Çocuklar ve yetişkinler için birbirinden farklı oyunların sahneleneceği festivalimiz 4 gün sürecek olup festivalimize oyunları ile katkı sunacak olan tiyatro ekiplerimize ve bizleri yalnız bırakmayacak olan sanatsever Efeler halkına şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA