İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)

Setler: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20

Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT