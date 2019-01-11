Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta başladı
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen,...
Galatasaray - Jeopark Kula Belediyesi: 3-2
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Mehmet Topal, Selçuk Görmen
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen, Emin Gök, Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran Gökçınar, Harun Salif, Çağlar Rahmi Aksoy, Bünyamin Aslan, Vladamir Jekic, Ertuğrul Metin, Selim Yıldırım
SETLER: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9
SÜRE: 120 dakika (24, 22, 28, 32, 14)
Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Jeopark Kula Belediyesi'ni uzatma setinde 3-2 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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