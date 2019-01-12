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Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

2018-2019 Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı

2018-2019 Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Efeler Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor: 1-3 (20-25, 30-28, 15-25, 24-26)

Arhavi Bld. - İstanbul BBSK: 3-2 (25-21, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10)

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 3-1 (21-25, 25-17, 25-19, 25-19)

Fenerbahçe - Halkbank: 1-3 (17-25, 25-19, 24-26, 19-25)

İkbal Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.: 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)

DHA

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