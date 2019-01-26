Efeler Ligi'nde 15'inci hafta tamamlandı
Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray - Maliye Piyango: 1-3 (21-25, 23-25, 25-14, 20-25)
Ziraat Bankası - Arkas Spor: 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 18-25)
İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3 (25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15)
İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş - Jeopark Kula Belediyesi: 3-2 (24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13)
Arhavi Belediyespor - Tokat Belediyesi Plevne: 3-2 (25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13)
Fenerbahçe - İstanbul BBSK: 3-2 (19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11)
DHA
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