Efeler Ligi'nde 2'nci hafta sona erdi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'nci hafta bugün oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı.

Efeler Ligi'nde 2'nci hafta oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Halkbank'ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe HDI Sigorta da Tokat Belediye Plevne deplasmanında 3-1'lik galibiyet elde etti. Efeler Ligi'nde 2'nci haftanın sonuçları şu şekilde:

Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Arhavi Voleybol - Ziraat Bankası: 0-3

İnegol Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

İstanbul BBSK - Spor Toto: 0-3

Tokat Belediye Plevne - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Sorgun Belediye - Arkas Spor: 0-3

Efeler Ligi'nde 3'üncü hafta 3 Kasım Pazar günü oynanacak mücadeleler ile başlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA