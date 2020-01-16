Efeler Ligi’nde ikinci yarı heyecanı

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019-2020 sezonu 2. devre mücadeleleri İnegöl Bld.-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.

Erkek voleybolda AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019 - 2020 sezonunun ikinci yarısı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla start alacak. 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan İnegöl Bld.- Galatasaray HDI Sigorta açılış müsabakası ile yaşanacak.

Ligde 12. hafta programı şu şekilde:

Yarın

18.30 İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta

18 Ocak Cumartesi

14.00 Arhavi Voleybol - Bursa Büyükşehir Belediye

14.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası

15.30 Tokat Bld. - Arkas Spor

16.00 Sorgun Bld. - Spor Toto

18.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta

Kaynak: İHA