Efeler Ligi’nde ikinci yarı heyecanı
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019-2020 sezonu 2. devre mücadeleleri İnegöl Bld.-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019-2020 sezonu 2. devre mücadeleleri İnegöl Bld.-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.
Erkek voleybolda AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi 2019 - 2020 sezonunun ikinci yarısı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla start alacak. 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan İnegöl Bld.- Galatasaray HDI Sigorta açılış müsabakası ile yaşanacak.
Ligde 12. hafta programı şu şekilde:
Yarın
18.30 İnegöl Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
18 Ocak Cumartesi
14.00 Arhavi Voleybol - Bursa Büyükşehir Belediye
14.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası
15.30 Tokat Bld. - Arkas Spor
16.00 Sorgun Bld. - Spor Toto
18.00 Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta
Kaynak: İHA
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