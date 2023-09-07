Efeler Tarih Evi, geleceğe ışık tutacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde dönemin Macar ustaları tarafından yapılan 80 yıllık konaklar, zamana meydan okurken, Efeler Belediyesi tarafından restore edilen ve ziyarete açılan Efeler Tarih Evi, geçmişe ışık tutacak.

Orta Avrupa mimarisini Aydın'a taşıyan Macar ustalar tarafından yapılan merkez ilçe Efeler'deki tarihi konaklar adeta zamana direniyor. Yaklaşık 80 yıl önce yapılan ve günümüze kadar ayakta kalan tarihi yapılar, gösterişli halleriyle görenlerin ilgisini çekerken, Efeler Belediyesi hayata geçirdiği projelerle, tarihe sahip çıkıyor. Son olarak Efeler Belediyesi'ne bağışlanan merhum Fatma Yaşar Karanfil Konağı'nı restore ettiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçmiş kültürün gelecek nesillere tanıtılması ve aktarılması hedefiyle tarihi konağı Efeler Tarih Evi olarak hizmete açtı. Düzenlenen törenle ziyarete açılan Efeler Tarih Evi'nin kentin belleğini hem dijital hem de çeşitli eşya ve objelerle gelecek nesillerin hizmetine sunan özgün bir yer olduğuna dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Kentimize, Efeler'imize kalıcı eserler ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış töreni öncesinde Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 7 Eylül kortejine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kozdibi Meydanı'ndan başlayarak Köprülü Veysi Paşa Mahallesi'ndeki Efeler Tarih Evi'nde son bulan kortejde açılan 50 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ise vatandaşların takdirini topladı. Efelerli vatandaşlar ile birlikte kortejde yürüyen Başkan Atay, 7 Eylül'ün Aydın için öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, korteje ve açılışa yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

"Ailemizin adlarını yaşatıyor olmaktan çok mutluyuz"

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Açılış töreninde Merhum Fatma Yaşar Karanfil adına evi bağışlayan aileyi temsilen konuşan Necla Büyükçoban; "Annemin 1942 yılında gelin olarak girdiği bu evde bizim de ömrümüzün yarısı geçti. Üzerinden yıllar geçtikçe eskidi, tadilat yapmak bu binamız için mutlaka gerekiyordu. Ailece oturup tartıştık ve yararlı bir işte kullanılarak hemşirelerimizi faydalanacağı şehrimizin ve kültürümüzün tanıtılacağı bir hizmet olacağından Efeler Belediyesine bağışladık. Tadilat başladığından bu yana çok mutluyuz ailemizin adlarını yaşatıyor olmaktan son derece huzurluyuz. Ayrıca açılışı böylesine önemli bir günü olan Aydın'ın kurtuluşuna denk gelmesi ile unutulmaz bir gün yaşadık umarım annemin ve babamın da ruhları haberdar olmuştur ruhları şad olsun" dedi.

"Efelerli olmak çok büyük bir ayrıcalıktır"

Efelerli vatandaşların destekleriyle belediye başkanlığının en mutlu günlerini yaşadığını ifade eden Başkan Atay; "Bu özel günde anlamlı bir açılış için bir araya geldik. Öncelikle bu binayı bu değerli proje için bağışlayan memur Fatma Yaşar Karanfil'i rahmetle anıyoruz. Ailesi adına Necla Büyükçoban ve yakınlarına da çok teşekkür ediyorum. Efeler Tarih Evi'ne emeği geçen gönüllü olarak bu güzelliğe el verenlere de çok teşekkür ederim. Efeler Tarih Evi, kentin belleğini hem dijital hem de çeşitli eşya ve objelerle gelecek nesillerin hizmetine sunan özgün bir yer oldu. Kendi alanlarında ilçemizde çok değerli hizmetleri olan hemşerilerimizin anlatımlarından oluşan sözlü tarih kayıtlarımızı da burada izleme şansınız olacak. Kurtuluşun filizlendiği Efeler'de yaşamak ve Efelerli olmak çok büyük bir ayrıcalıktır. Ne mutlu ki sizlerin desteği ile belediye başkanlığımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirdiğimiz her projenin sizler tarafından sahip çıkılması, sürdürülebilir olması çok önemlidir. Kentimize, Efeleri'mize kalıcı eserler ve ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öncü bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yerel yönetimi sıradanlıktan ayıran en önemli şeyin kentin tarihine, kültürüne, sanatına ve eğitimine yaptığı katkı olduğuna dikkat çeken Başkan Atay, bu alanda fark oluşturan öncü bir belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyerek "Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, bizim dedikoduyla işimiz olmaz. Dedikodu, çalışmayan ve iş üretmeyen insanların işidir. Ben ve ekibim gecesini gündüze katarak Efeler'e hizmet eden, çocuklardan gençlere kadar tüm vatandaşlarımıza dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında, tıpkı şimdi olduğu gibi kentimiz için çok önemli bir ilki gerçekleştireceğiz. Kuvayi Milliye Anı Evi'ni hizmete açacağız ve Cumhuriyetimizin 100. yıl heykelimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Kuvayi Milliye'nin asker ve sivil kahramanlarını yaşatmak, aziz hatıralarını gelecek nesillerle buluşturmak bizler için gurur verici bir duygudur. Bir yerel yönetimi sıradanlıktan ayıran en önemli şey, kentin tarihine, kültürüne, sanatına, ve eğitimine yaptığı katkıdır. Ne mutlu ki, bu alanda fark oluşturan öncü bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler yanımda oldukça ve bizlere güç verdikçe, Efeler'i marka bir kent yapma yolculuğumuz taçlanarak devam edecektir. Kurtuluşumuzun en büyük mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum, Efeler Tarih Evi'mizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tarih evinin açılış kurdelesini kesen Başkan Atay, beraberindeki heyetle birlikte evi gezerek, sergiler hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)