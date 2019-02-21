Efeler’de nostaljik park hizmete açıldı

Efeler Belediyesi tarafından, Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan Kara Tren Parkı ve Tren Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Kara Tren Parkı ve Tren Kütüphane'ye dönüştürülen tarihi buharlı lokomotifin açılış törenine başta Demokrat Parti (DP) adayı, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, MHP'li meclis üyesi Ethem Yeşilyurt, DP'li belediye meclis üyeleri olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, "Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan sayesinde 5 yıl boyunca mahallemiz ismine yakışır hizmetler gördü ve ben inanıyorum ki başkanımızla birlikte önümüzde ki 5 yıl daha görmeye de devam edeceğiz. Kendisi bizim abimiz, Mesut Abimiz. Mahallemde gerçekleşen tüm hizmetler için kendim ve mahalle halkım adına Mesut Abim, Mesut Başkanım ile tüm Efeler Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.

55 "inci parkın açılışının gerçekleştirildiğini belirten DP adayı, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan," Göreve geldiğimiz günden beri sosyalleştiğimiz, huzur bulup dinlenebildiğimiz parklarımızı mahallemizin ihtiyaç ve imar durumuna göre değerlendirip vatandaşımızın hizmetine açtık. Her alanı değerlendirip yeşillendirdik. Bugün açtığımız Kara Tren Parkı ve Tren Kütüphanesi ile açmış olduğumuz park sayımız 55 oldu. Aynı zamanda bugüne kadar 44 parkımızın bakım onarım ve tadilatını gerçekleştirdik" dedi.

Aynı zamanda bir nostalji örneği olan ve Aydın'da ilk olma özelliği taşıyan Kara Tren Parkı ve Tren Kütüphanesi hakkında bilgiler veren Başkan Özakcan, "2009 Temmuz ayından 2018 Haziran ayına kadar TCDD Soma Havzası'nda hurdaya ayrılmış olarak bekletilen tenderli, buharlı lokomotif, 2018 yılı Temmuz ayında Efeler Belediyemiz ve TCDD arasında yapılan sözleşme ile ilçemize kazandırılmıştır. 56149 seri numaralı buharlı lokomotif, 1949 Skoda fabrikası imalatıdır. 2009 yılı Temmuz ayına kadar yük ve yolcu taşımacılığında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda hizmet vermiştir. Bir lokomotif bir de yolcu vagonu bulunan kara treni, yapım ve tadilatın ardından ilçe halkımızın yararlanabileceği kütüphane ve yerel basını takip merkezi haline getirildi. Aydın'da daha önce var olmayan bir hizmeti sunacak olan kara tren şimdiden birçok vatandaşımızın dikkatini çekmeyi başardı. Kütüphane ile günlük ve haftalık yerel gazetelerin okunabileceği, internetin de bulunacağı tren parkımızda aynı zamanda vatandaşımıza içecek ikramında da bulunacağız. Elbette ki çocuklarımızı unutmadık. Kara Tren Parkımız konumu ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne çok yakın. Bu nedenle çocuklarımızın mutlu olup eğlenebilmeleri için Kara trenin çevresindeki alanda çeşitli oyun grupları konularak peyzaj işlemleri yaptık. Lokomotif ile vagonu ilçemize kazandırılmasında emeği olan TCDD yetkililerine teşekkür ederim. Tüm ilimize, ilçemize, mahallemize parkımız ve kütüphanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kara Tren Parkı ve Tren Kütüphane'nin açılış kurdelesi Başkan Özakcan ile protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile protokol üyeleri, parkı ve kütüphaneyi gezerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA