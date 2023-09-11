Efeler’in beşinci gündüz bakımevi kapılarını açtı

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan beşinci Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Efeler’in beşinci gündüz bakımevi kapılarını açtı

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan beşinci Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kentteki çalışan anne babalar ve çocuklara destek olmak için gündüz bakımevlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Marka Kent'teki çocukların ikinci evi haline dönüşen eğitim yuvalarının 5'incisi, gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu. Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gelecek nesillerin donanımlı bireyler olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Hizmetlerin katlanarak artacağına dikkat çeken Başkan Atay; "Çocukların güvenli ve çağdaş kurumlarda eğitim alması her ailenin en büyük arzusu. Okul öncesinden başlayarak üniversite sınavlarına hazırlık aşamasına kadar çocukların ve gençlerin yanında oluyoruz. Gündüz Bakımevleri, Otizm Yaşam Merkezi, Kitap Kafeler ve EFESEM Akademi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz projeler. Gelecek nesillerin donanımlı bireyler olması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi'ni, "Kentini daha yaşanır kılmak için gecesini gündüzüne katanların sarsılmaz birlikteliği" sözleri ile tanımlayan Başkan Atay, hizmetlerin katlanarak artacağını vurguladı.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz"

Her açılışta verdiği müjdeler ile ilçe sakinlerinden alkış toplayan Başkan Mehmet Fatih Atay, bu geleneği sürdürdü. Başkan Atay; "Gündüz Bakımevlerinin sayısı artmaya devam edecek. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde Efeler Belediyesi'ne ait bir arsa var. Orada, 800 çocuğa eğitim verecek olan gündüz bakımevinin temelini yılbaşına kadar atmayı hedefliyoruz. Emekçi kadınlar, işe giderken çocuklarını güvenle emanet edebilecek ve iş çıkışında çocukları ile evine dönecek. Bu hizmet, Türkiye'de bir organize sanayi bölgesinde bu kadar çok sayıda çocuğa eğitim verecek olan ilk gündüz bakımevi olacak" diye konuştu.

Muhtar Akın'dan Başkan Atay'a teşekkür

Başkan Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'de farklı alanlarda çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın; "Başkan Atay, bugüne kadar mahallemize çok sayıda hizmet sundu. 5'inci Gündüz Bakımevi de bunlardan biri oldu. Kendisine, mahallem adına teşekkür ediyorum ve bu anlamlı projenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalarının tamamlanmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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