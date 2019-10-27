Efelerspor galibiyet serisini sürdürüyor

Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup'ta lider Efelerspor, ligin 6. haftasında Yılmazspor ile karşı karşıya geldi.

Adnan Menderes 1 No'lu yan sahada karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesini Efeler Belediye Başkanı ve Efelerspor Başkanı Fatih Atay, ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Belediye Birim Müdürleri ve 250 civarında futbolsever izledi.

Efelerspor futbolcuları, kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacı ile sahaya otizmli çocuklarla birlikte çıktılar. Otizmli çocuklarla ortaya çıkan bu tablo, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

İlk yarıda oyunun kontrolünü ele alan Efelerspor, bir çok pozisyon yakalamasına rağmen, aradığı golü ancak 43. dakikada bulabildi. Rakibin baskıcı oyununa defansta kalabalıklaşarak direnmeye çalışan Yılmazspor, 43. dakikada Ahmet Sağ'ın attığı kafa golüne engel olamayınca, ilk yarı 1-0 Efelerspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da üstün başlayan taraf, Efelerspor'du. Farkı arttırmak için üstüste ataklar geliştiren Efelerspor aradığı golü bir türlü bulamadı. 66. Dakikada Mustafa Benek, 75. dakikada da İsak Türben'in kırmızı kart görmesi ile sahada dokuz kişi Yılmazspor, 85. dakikada geliştirdiği kontratak esnasında bir penaltı kazandı. Penaltı atışını yapan Muhammed'in golü ile Yılmazspor beraberliği yakaladı. 1-1

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol için bastıran Efelerspor, bu defa penaltı kazanan taraf oldu. 90 + 2. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Mustafa Ekin, takımına galibiyeti getiren golü attı. Efelerspor 2 - Yılmazspor 1

Kaynak: İHA