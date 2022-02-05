Efkârıumumiye ne demek, TDK'ya göre Efkârıumumiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Efkârıumumiye ne demek? Efkârıumumiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi efkârıumumiye kelimesi. Peki efkârıumumiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre efkârıumumiye nedir, efkârıumumiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFKÂRIUMUMİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Efkârıumumiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Efkârıumumiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre efkârıumumiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

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