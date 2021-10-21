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Eflatun ne demek, TDK'ya göre Eflatun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Eflatun kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Eflatun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Eflatun nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Eflatun kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Eflatun ne demek, TDK'ya göre Eflatun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eflatun ne demek? Eflatun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eflatun kelimesi. Peki eflatun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eflatun nedir, eflatun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EFLATUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eflatun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Eflatun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre eflatun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık mor renk
- Bu renkte olan

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