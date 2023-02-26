Efrain Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efrain Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efrain Garcia 30 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian Efrain García Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efrain Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Efrain Garcia'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Efrain Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efrain Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efrain Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efrain Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Club La Paz

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC U20

1 Ocak 2021 yılında Delfín SC B

1 Ocak 2022 yılında Delfín SC

Efrain Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efrain Garcia şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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