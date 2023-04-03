Efrain Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Efrain Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Efrain Hernandez 29 Temmuz 2002 tarihinde Lagos de Moreno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Efraín Hernández López şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Efrain Hernandez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Efrain Hernandez'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Efrain Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Efrain Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Club León U17
1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2022 yılında Lobos ULMX
1 Temmuz 2022 yılında Cruz Azul U20
Efrain Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Efrain Hernandez şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 188 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.