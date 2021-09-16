Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün çaresiz aşkı Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hali gündem oldu! Yıllar güzelliğine güzellik kattı!
Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün çaresiz aşkı Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hali gündem oldu! Yıllar güzelliğine güzellik kattı!
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül'ün nişanlısı Elif karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Özerkan Acar, dizinin final tarihinin üzerinden geçen yılların ardından güzelliğine güzellik kattı.