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  3. Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün çaresiz aşkı Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hali gündem oldu! Yıllar güzelliğine güzellik kattı!

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün çaresiz aşkı Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hali gündem oldu! Yıllar güzelliğine güzellik kattı!

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül'ün nişanlısı Elif karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Özerkan Acar, dizinin final tarihinin üzerinden geçen yılların ardından güzelliğine güzellik kattı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün çaresiz aşkı Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hali gündem oldu! Yıllar güzelliğine güzellik kattı! 1113

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi Aşk-ı Memnu aradan geçen 11 yıla rağmen tekrar bölümleriyle bile konuşulmaya devam ediyor.