Efsane dizi Deli Yürek ekranlara geri dönüyor! Yeni versiyonuyla gelecek

1998 yılında Show TV'de başlayan ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği popüler dizi 'Deli Yürek', ATV'de yayınlanan 4. sezonunun ardından sona erdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı performansıyla dikkat çeken dizi, Haziran 2002'de 113. bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir final sunarak ekranlara veda etti. 'Deli Yürek', başından itibaren büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve sevilen karakterleriyle izleyicilerin kalplerinde taht kurmuştu. Ayrıca, 2001 yılında aynı yönetmen ve başrol oyuncusuyla birlikte "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" adlı bir film de sinema severlerle buluştu. Bu film de diziye sadık kalarak, aksiyon dolu sahneleri ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. 'Deli Yürek' ve onun devam niteliğindeki filmi, Türk televizyon ve sinema tarihinde unutulmaz bir iz bırakan yapımlar arasında yerini koruyor.



Haberin Devamı

YENİDEN ÇEKİLECEK







Son haberlere göre, Calinos Entertainment'ın uluslararası satışlardan sorumlu ismi Aslı Serim, Budapeşte'de düzenlenecek olan içerik fuarı NATPE Budapest öncesi TVBizz Magazine'e önemli açıklamalarda bulundu.

Serim'in ifadelerine göre, 2014-2017 yılları arasında Fox Türkiye'de yayınlanan ve dört sezon boyunca devam eden 'O Hayat Benim' dizisinin gelecek yıl Afrika uyarlamasıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca, 'O Hayat Benim'in Romanya uyarlaması olan 'Adela'yı yayınlayan Antena 1, bir diğer FOX dizisi olan 'No: 309'un yerli uyarlaması olan 'Room 609'u izleyicilerle buluşturacak. Calinos, 'O Hayat Benim' ve 'Adela'yı yurtdışında temsil ediyor ve Afrika uyarlamasıyla yeni dizi ile 'Room 609'un uluslararası dağıtımını da üstlenecek.

Haberin Devamı

Bu heyecan verici gelişmeler, Türk dizilerinin uluslararası alanda başarısını ve etkisini bir kez daha kanıtlıyor. Calinos Entertainment, farklı kültürlerdeki izleyicilere de Türk yapımı dizilerin büyülü dünyasını sunmaya devam edecek.