İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Efsane futbol spikeri Ercan Taner Asistanaliz'de

Efsane futbol spikeri Ercan Taner Asistanaliz'de

Daha önce yayıncı kuruluş ile yollarını ayırdığını açıklayan Ercan Taner, AsistAnaliz'e transfer oldu.

Efsane futbol spikeri Ercan Taner Asistanaliz'de

Daha önce yayıncı kuruluş ile yollarını ayırdığını açıklayan Ercan Taner, AsistAnaliz'e transfer oldu.

Anlattığı maçlarla birçok futbolseverin beğinisini kazanan Ercan Taner, kariyerine AsistAnaliz.com, radyo ve youtube kanalında devam edecek. Tecrübeli spiker de yaptığı açıklamada, "Tarihte unutulmayan anlara yenilerini eklemek için, bende AsistAnaliz'deyim" dedi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.