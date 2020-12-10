İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.

PAOLO ROSSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Forvet pozisyonunda görev yapan eski İtalyan futbolcusu. 1982 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı şampiyonluğa götüren isimlerden biri olup, şampiyonadaki 6 golle gol kralı olmuş; Golden Boot (Altın Ayak) ve Golden Ball (Altın Top) ödüllerini almıştır. Rossi şu anda bu üç unvanı tek bir şampiyonada kazanan ve elinde bulunduran tek oyuncudur.

1977 - 1986 yılları arasında İtalya millî futbol takımı formasını 48 kez giymiş ve bu maçlarda toplam 20 gol atmıştır. Futbol kariyeri boyunca İtalyan Serie A liginin en üst düzey takımlarında forma giymiştir. En başarılı dönemini Juventus ve Vicenza takımlarında geçişmiştir.

2004 yılında FIFA'nın desteğiyle Pele tarafından seçilen tüm zamanların en başarılı 125 futbolcusu (FIFA 100) listesinde yer almıştır. Rossi 9 Aralık 2020'de 64 yaşında vefat etti.