İşte spordan önce içilen kahvenin bilinmeyen faydaları!Zonguldak'ta eski sevgili vahşeti: 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyorEfsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybettiSon dakika |Devlet Bahçeli'den flaş karar: Korona aşısını yaptıracakÜmitcan Uygun ile fotoğraflar paylaşan genç bir kadının attığı tweetler gündem oldu!Sosyal medyada eşofman satan kadın erkek arkadaşını da müşterisine kaptırdı!Ümraniyespor - Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİÜnlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Rolü için 12 kilo vermiştiÇarşambaspor - Altındağspor maçı CANLI İZLE LİNKİSGK'da büyük vurgun: Kendilerini organ nakli olmuş gibi gösterek 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattılar
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Efsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybetti

Dünya futbolunun ve İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti.

Efsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybetti

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.

Efsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybetti

PAOLO ROSSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Forvet pozisyonunda görev yapan eski İtalyan futbolcusu. 1982 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı şampiyonluğa götüren isimlerden biri olup, şampiyonadaki 6 golle gol kralı olmuş; Golden Boot (Altın Ayak) ve Golden Ball (Altın Top) ödüllerini almıştır. Rossi şu anda bu üç unvanı tek bir şampiyonada kazanan ve elinde bulunduran tek oyuncudur.

1977 - 1986 yılları arasında İtalya millî futbol takımı formasını 48 kez giymiş ve bu maçlarda toplam 20 gol atmıştır. Futbol kariyeri boyunca İtalyan Serie A liginin en üst düzey takımlarında forma giymiştir. En başarılı dönemini Juventus ve Vicenza takımlarında geçişmiştir.

2004 yılında FIFA'nın desteğiyle Pele tarafından seçilen tüm zamanların en başarılı 125 futbolcusu (FIFA 100) listesinde yer almıştır. Rossi 9 Aralık 2020'de 64 yaşında vefat etti.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT