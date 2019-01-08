Efsane güreşçi Yaşar Doğu mezarı başında anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun yanı sıra, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık, eski dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, yönetim kurulu üyesi Mehmet Ayhan, genel sekreter Tahir Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve basın mensupları katıldı.

YOĞURTÇU: "KENDİSİNİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu törende yaptığı konuşmada, federasyon başkanı Musa Aydın'ın Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası için Yalova'da bulunmasından ve kötü hava koşullarından dolayı törene gelemediğini belirterek, katılımcılara başkan Aydın'ın selamını iletti. Yoğurtçu, Yaşar Doğu'nun başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra iyi bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Güreş yaşantısı boyunca elbette önemli başarıların altına imza attı. Ama onu efsane yapan güreşten sonra yeni sporcular yetiştirmek için verdiği özverili çalışmadır. Kendisini rahmetle anıyoruz" dedi.

DOĞU: "SADECE İYİ BİR BABA DEĞİL ÇOK İYİ BİR ANTRENÖRDÜ"

Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu ise anma töreninde yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evinin yıkıldığını hatırlatarak, o evin müze yapılmasını istediğini söyledi. Yaşar Doğu'nun sporculuk sonrasında antrenörlük yaptığını hatırlatan Gazanfer Doğu, "Yaşar Doğu, sadece iyi bir baba değil, çok iyi de bir antrenördü. Sporcularıyla baba-oğul ilişkisi kurar, ailesine ayırdığı kadar zamanı sporcularına da ayırırdı. İyi bir evlat yetiştirdiği gibi çok iyi sporcular da yetiştirdi" diye konuştu.

AYIK: "ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR YAŞANTISI VAR"

Eski olimpiyat şampiyonalarından ve eski federasyon başkanı Ahmet Ayık da Yaşar Doğu'nun öğrencisi olmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu belirterek, "Yaşar Doğu'nun örnek alınması gereken bir yaşantısı vardı. Güreş için ailesini, sağlığını bile bir kenara bıraktı. Kendisini asla unutmayacağız. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yaşar Doğu'nun doğduğu Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyü muhtarının Samsun'dan getirdiği toprak ve su mezara döküldü.

DHA