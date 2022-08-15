Efsane Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'e ölüm tehdidi! O paylaşım başına bela oldu!

Harry Potter serisinin ünlü yazarı JK Rowling, geçtiğimiz günlerde Amerika'da katıldığı bir program sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi'nin yaralanması sonrası sosyal medyada üzgün olduğuna dair paylaşım yapmıştı. Rowling, bu paylaşımı nedeniyle ölüm tehditleri almaya başladı.

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Efsane Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'e ölüm tehdidi! O paylaşım başına bela oldu!

Geçtiğimiz günlerde ünlü yazar Salman Rüşdi, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenenlenen bir programa katılmış, program sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Efsane Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, yazar arkadaşının yaşadığı durumdan dolayı çok üzülmüş, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdiği bir paylaşım yapmıştı. Rowling, paylaşımı nedeniyle ölüm tehdidi aldı.

Efsane Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'e ölüm tehditi! O paylaşım başına bela oldu!

"MERAK ETME SIRA SENDE"

Paylaşımında “Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın" ifadelerine yer veren JK Rowling'in ardından, "Meer Asıf Asiz" adlı bir kullanıcı, Rowling'i işaret ederek "Merak etme sıra sende" şeklinde paylaşım yaptı. Kendisine gelen tehdidi paylaşan Rowling'e polis yardımcı olacağını söyledi.

Efsane Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'e ölüm tehditi! O paylaşım başına bela oldu!

Tehditle ilgili çalışma başlatan polisler, "Çevrimiçi bir tehdit yapıldığına dair bir rapor aldık ve memurlar soruşturma yürütüyor" şeklinde açıklama yaptı.

SALDIRGANI ÖVMÜŞ

Tehditkar ifadeler kullanan Twitter kullanıcısının, mesajın dışında saldırganı öven paylaşımlar da yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Efsane Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'e ölüm tehditi! O paylaşım başına bela oldu!

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