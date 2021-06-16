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  3. Efsane olan bilgi mazi oluyor! Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş

Efsane olan bilgi mazi oluyor! Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş

Mutsuzken, stres anında, sıkılırken, heyecanlıyken hatta bazen istemeden yapılan parmak çıtlatmak neredeyse herkes tarafından yapılan bir alışkanlıktır. Çoğu insan bu hareketi zararlı mı yoksa zararsız mı olduğunu bilmeden yapmaya devam ediyor. Uzmanlar açıkladı, heerkesin yaptığı parmak çıtlatmak zararlı değil.

Efsane olan bilgi mazi oluyor! Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş

Günlük hayatta hepimizin isteyerek veya istem dışı yaptığı hareket olan parmak çıtlatmanın, bilinen efsanenin aksine bir zararı yokmuş.Yıllardır parmaklarımızı çıtlattığımızda uyaran büyüklerin içini rahatlatacak "zararı yok" açıklaması uzmanlardan geldi.

Efsane olan bilgi mazi oluyor! Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş

"EKLEM SIVISI İÇİNDEKİ MİNİK GAZLAR"

Parmak çıtlatmak oldukça sık tekrarlanan alışkanlıktır. Parmak çıtlatmak sonucunda; Eklemler arasındaki boşluk artınca, eklem sıvısı içindeki gazlar minik baloncuklar oluşturur; artan boşluğa dolan ekstra sıvı bunların birleşip daha büyük baloncuk oluşturarak patlamasına neden olur. Sık yapıldığı zaman parmaklar tekrar çıtlamaz çünkü içerisinde bulunan gazların tekrar sıvıyla dolması gerekir, 20-25 dakikalık bir süreçle olay tekrarlanır.
Efsane olan bilgi mazi oluyor! Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş

TİTREME VE KİREÇLENME SÖYLENTİLERİ YANLIŞ!

Zararlı olduğu söylentilere karşın; uzmanlar bu konuda istişare ederek zararının olmadığı konusunda mutabık kalmıştır. Titreme olması ya da kireçlenme olması öngörülen düşüncelerin tamamen yanlış ve yersiz olduğunu belirten uzmanlar, titremelerin farklı bir nörolojik rahatsızlıktan olabileceğini söylediler.

Efsane olan bilgi mazi oluyor! Parmak çıtlatmak zararlı değilmiş

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