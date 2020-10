Oyunculuk kariyerini onlarca yıla yayan ve birçok ödülü arasında bir Oscar, iki Bafta ödülü ve üç Altın Küre olan efsane oyuncu Sir Sean Connery 90 yaşında yaşamını yitirdi.

SEAN CONNERY KİMDİR?

İskoç aktör, en çok James Bond'u canlandırmasıyla biliniyordu, rolü beyaz perdeye ilk getiren ve casus gerilim filmlerinin yedisinde göründü.

Oyunculuk kariyeri onlarca yıla yayıldı ve birçok ödülü arasında bir Oscar, iki Bafta ödülü ve üç Altın Küre vardı.

Sir Sean'ın diğer filmleri arasında The Hunt for Red October, Indiana Jones ve the Last Crusade ve The Rock vardı.

Büyük ölçüde, uzun süredir devam eden franchise'da 007'yi oynayan en iyi oyuncu olarak kabul edildi ve genellikle anketlerde böyle adlandırıldı.

Oscar'ı 1988'de, Dokunulmazlar'daki İrlandalı polis rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildiğinde geldi. 2000 yılında Holyrood Sarayı'nda Kraliçe tarafından şövalye ilan edildi.

NEDEN ÖLDÜ?

Ağustos ayında 90. yaş gününü kutlayan oyuncunun neden öldüğü henüz bilinmiyor.