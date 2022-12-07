Efsane program geri dönüyor! Kısmet Olur: Aşkın Gücü ilk bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu!

Ekranların sevilen programı Kısmet Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölüm fragmanı büyük ses getirdi.

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Efsane program geri dönüyor! Kısmet Olur: Aşkın Gücü ilk bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu! 1

Televizyon ekranlarına 5 yıl önce ara veren Kısmetse Olur programı yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Seda Akgül tarafından sunulan programı bu sene Öykü Serter sunacak.

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Efsane program geri dönüyor! Kısmet Olur: Aşkın Gücü ilk bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu!
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