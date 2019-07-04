Efsunlu: Kabirden Gelen filmi Türkçe fragman izle |Efsunlu: Kabirden Gelen full izle

Efsunlu: Kabirden Gelen bu hafta sinemalarda yine birbirinden güzel filmlerden birisi. Peki 'Efsunlu: Kabirden Gelen' filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Filmin fragmanı nasıl ve nereden izlenir? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

EFSUNLU: KABİRDEN GELEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Efsunlu: Kabirden Gelen filmi 5 Temmuz 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

EFSUNLU: KABİRDEN GELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Efsunlu - Kabirden Gelen, hasta olduğunu düşünülen bir kıza yardım etmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Burcu, yıllar önce henüz bebekken bir yurt kapısına bırakılmış ve yurdun sahibi Zahide tarafından evlat edinilmiş bir kızdır. Zahide, Burcu'nun çaresi olmayan bir beyin hastalığı olduğunu düşünerek onu insalardan uzak büyütür. 20'li yaşlarına kadar kapalı kapılar ardından büyüyen Burcu'nun sesler, yurt koridorlarında yankılanır. Konuşamayan ve bir hayvan kadar hırçın olan Burcu her ne kadar dört duvar ardında yaşasa da tüm yurt onunla ilgili konuşur. Yurttaki kızlar, Burcu'nun içinde cin olduğunu o yüzden bu halde olduğunu iddia eder. Annesi doktorların ihmali nedeniyle ölünce hemşire olmaya karar veren Kübra da yurdun yeni öğrencilerindendir. Yurttaki kızların zorbalıklarıyla başa çıkmaya çalışan Kübra, Burcu'nun varlığından haberdar olunca onun için bir şeyler yapmaya karar verir. Burcu'ya yardım etmek için genç kıza ulaşmaya çalışan Kübra, Burcu ile iletişim kurmanın bir yolunu mu bulmuştur yoksa yurda geldiği ilk gün korkunç bir planın parçası olarak mı seçilmiştir.

EFSUNLU: KABİRDEN GELEN FİLMİ FRAGMANI İZLE

EFSUNLU: KABİRDEN GELEN FİLMİ HAKKINDA

Vizyon tarihi: 5 Temmuz 2019

Süre: 1s 27dk

Yönetmen: Uğur Kaplan

Oyuncular: Sedef Şahin, Elif Kartal, İrem İpek, Hilal Orhan, Reyhan İlhan

Tür: Korku

Ülke: Türkiye

TR Dağıtım: CGV Mars D.

Şirket: Enis Özkan Film

Filmin Türü: Korku

Yapım Yılı: 2019

Süre: 87 dakika

Haftanın tek yerli filmi Efsunlu Kabirden Gelen korku türündeki filmin senaryosunu Özgür Bakar, Alper Kıvılcım ve Koray Yeltekin yazdı. Yönetmen koltuğunda Uğur Kaplan'ın oturduğu filmin başrollerini; Sedef Şahin, Reyhan İlhan ve Elif Kartal paylaşıyor.

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

14 Mayıs 1992 yılında dünyaya gelen Sedef Şahin doğma büyüme İstanbulludur

Oyuncuk eğitimini Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünde alan Sedef Şahin, çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol almıştır

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini oynaya Şahin oyunculuk performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Sedef Şahin'in yer aldığı projeler

2004 yılında Avrupa Yakası dizisinde oynamıştır

2005 yılında Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakterini oynamıştır

2007 yılında Sevgili Dünürüm dizisinde oynamıştır

2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterini oynamıştır

2012 yılında Emir'in Yolu dizisinde Cansu karakterini oynamıştır

2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde İpek dizisinde Cansu karakterini oynamıştır

2016 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini oynamaktadır.

REYHAN İLHAN KİMDİR?

Beyaz Perde’nin usta isimlerinden Reyhan İlhan geçmişten günümüze bir çok dizi ve sinemada rol almıştır. 2004 yılında Türkü Filmi dizisinde Elmas Nine karakteri ile adım attığı televizyon dünyasında Asiye, Memleket Hikayeleri, Ağlama Anne, Kınalı Kuzular, Yalnız Efe, Son Bahar, Kıskanmak, Kadife Büyük Ana, Mavi Kelebekler, Yük, Ey Oğul, Hayat Yokuşu, Kabe Yollarında, Analar ve Anneler, Siccin 2, Azem 4 Alacakaranlık, Aşk ve Mavi, Nane ile Limon, Sekerat Son, Atçalı Kel Mehmet ve Kanatsız Kuşlar gibi projeler ile devam etmiştir.

2017 yılında ise TRT 1 ekranlarının başarılı yapıtlarından Payitaht Abdülhamit dizisinde Eva karakterini canlandırmıştır.

Reyhan İlhan Ankara Oda Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Çamlıca Kız Lisesi ve Sorbonne University mezunudur. Yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.