Türkiye'de aynı bankalar arasında yapılan para transferi işlemine havale, farklı bankalar arasındaki para transferi işlemlerine de Elektronik Fon Transferi (EFT) denmektedir. Bizlerde bu haberimizde sizlere EFT nedir? Bankaların EFT saatleri kaçta başlıyor? EFT saatleri kaçta bitiyor? EFT ve havale arasındaki farklar nelerdir? EFT hafta sonu olur mu? sorularının cevaplarını vereceğiz. İşte detaylar...

EFT NEDİR?

Açılımı Elektronik Fon Transferi (EFT), yurt içindeki farklı bankalar arasında gerçekleştirilen TL para transferlerine verilen isimdir. Bir bankanın kendi şubeleri ve hesapları arasında gerçekleştirilen para transferleri işlemlerine ise havale denilmektedir.Her bankanın kendi içinde belirlediği EFT saatleri vardırd ve bu saatler dışında işlem yapılır.

EFT NASIL YAPILIR?

EFT'yi para transfer etmek için para yollanacak kişinin Iban veya hesap numarasını bilmek gereklidir.

Iban numarasını banka şubelerinden, ATM'ler, bankaların telefon bankacılığı ya da internet bankacılığı gibi birçok şekilde öğrenmek mümkündür. Hesap numarası ise banka kartları ve Iban numaralarının içinde geçen bir numaradır.

EFT ÜCRETİ NE KADAR?

EFT ücreti işlem tutarının bin TL'nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL olarak belirlendi.

İşlem tutarı bin TL ile 50 bin TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Havale işlemleri tek banka üzerinden yapılan para transferi işlemi olduğundan EFT'ye göre daha çabuk tamamlanır.

- İşlem ücreti açısından havale daha uygun fiyattadır.

- Hava işlemleri gün içinde 7 gün 24 saat yapılabilir. EFT işlemi ise bankaların belirlediği saatler içerisinde yapılabilir.

BANKALARIN EFT SAATLERİ 2020

-Akbank EFT saatleri: 09.00-17.00

-Albaraka Türk EFT saatleri: 09.00-17.15

-Halkbank EFT saatleri: 09.00-16.30

-HSBC EFT saatleri: 09.00-17.00

-Anadolubank EFT saatleri: 08.00-17.00

-QNB Finansbank EFT saatleri: 09.00-17.15

-Burgan Bank EFT saatleri: 08.30-16.45

-Garanti Bankası EFT saatleri: 09.00-17.15

-Denizbank EFT saatleri: 08.00-16.00

-Kuveyt Türk EFT saatleri: 09.00-17.20

-ICBC Turkey EFT saatleri 09.00-17.00

-ABank EFT saatleri: 08.00-17.00

-ING Bank EFT saatleri: 08.30-17.15

-Odeabank EFT saatleri: 08.30-17.00

-Şekerbank EFT saatleri: 09.00-17.15

-TEB EFT saatleri: 09.00-17.15

-Türkiye İş Bankası EFT saatleri: 09.00-17.00

-Vakıfbank EFT saatleri: 09.00-16.30

-Yapı Kredi EFT saatleri: 09.00-16.45

-Ziraat Bankası EFT saatleri: 08.30-17.00

EFT ÜCRETİ ALMAYAN BANKALAR

EFT ücreti almayan bankalar;Enpara.com, CEPTETEB ve Albaraka'dır.

EFT HAFTA SONU OLUR MU?

EFT işlemleri Cumartesi ve Pazar günleri yapılamamaktadır. Hafta içi bankaların belirlediği saatlerde yapılmaktadır.