EFT nedir? Ücretli mi? Ücreti ne kadar? | EFT ücreti hesaplama, almayan bankalar

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya geçilen EFT FAST uygulaması ile, önceden yalnızca mesai saatleri dahilinde yapılabilen para transferi işlemi artık 24 saat yapılabiliyor. Bu habere sevinen vatandaşlar için günün her saatinde transfer yapmanın maliyeti de merak konusu oldu. Peki EFT ücretli mi? EFT ücreti ne kadar? İşte EFT ücreti hesaplama ve almayan bankalar...

EFT NEDİR?

EFT’nin açılımı 'Elektronik Fon Transferi'dir. EFT kısaca Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımı yaparken değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır.

EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında yapılabiliyor, hafta sonları EFT işlemi yapılamıyordu. Fakat son dakika haberine göre; 18 Aralık'tan itibaren EFT'de mesai sınırı kalmayacak, 7/24 para transferi yapılabilecek.

EFT ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni ödeme sistemi ile birlikte EFT'de mesai sınırının kaldırılmasının ardından ücretlere de yüzde 502 oranında zam yapıldı.

EFT saatleri, Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile 7 gün 24 saat yapılabilecek.

EFT ücretlerine de düzenleme getiren Merkez Bankası, 1000 TL'ye kadar EFT yapılması halinde 1 TL, 1000-50.000 TL arasında EFT yapılması halinde ise 2 TL ücret kesintisi yapacak. 50 bin TL ve üzerinde EFT ücreti ise sabit olarak 25 TL kesintiye neden olacak.

EFT ÜCRETİ HESAPLAMA

Yukarıdaki bilgiler ışığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

0-1000 TL ___________ 1 TL

1000-50.000 TL ___________ 2 TL

50.000 TL + ___________ 25 TL

EFT ÜCRETİ ALMAYAN BANKALAR

Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 30 banka var. Bu bankaların birçoğu müşterilerinin yaptığı para transferlerinde ( Havale-EFT) ödeme almamaktadır. Yani havale ve EFT işlemini ücretsiz yapmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren 30 banka içinde havale ve EFT ücreti almayan bankalar şunlardır: