Eften Püften ne demek, TDK'ya göre Eften Püften kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eften püften ne demek? Eften püften TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eften püften kelimesi. Peki eften püften ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eften püften nedir, eften püften kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFTEN PÜFTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eften püften kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eften püften kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baştan savma yapılmış, dayanıksız, derme çatma, çürük, değersiz



EFTEN PÜFTEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eften püften bir iskele.

