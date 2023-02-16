Efthymios Koulouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efthymios Koulouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Efthymios Koulouris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Efthymios Koulouris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Efthymios Koulouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efthymios Koulouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efthymios Koulouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efthymios Koulouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efthymios Koulouris 6 Mart 1996 tarihinde Skydra şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευθύμιος Κουλούρης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efthymios Koulouris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Efthymios Koulouris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanyaspor futbol takımında oynamaktadır. Alanyaspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Efthymios Koulouris'nin Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efthymios Koulourisboyu ve yaşı kaç

Efthymios Koulouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efthymios Koulouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Efthymios Koulouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efthymios Koulouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında PAOK

31 Ağu 2015 yılında Anorthosis

30 Haziran 2016 yılında PAOK

4 Temmuz 2018 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2019 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse

1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

5 Temmuz 2022 yılında LASK

8 Şubat 2023 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2023 yılında LASK

Efthymios Koulouris kimdir

Efthymios Koulouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efthymios Koulouris şuan Alanyaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PAOK (2005-2013)

Efthymios Koulouris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 4 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Efthymios Koulouris nereli

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