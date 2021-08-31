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Ege Denizi beşik gibi sallandı! 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre saat 00.06'da Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi beşik gibi sallandı! 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 00.06'da bir deprem yaşandı. Depremin yerin 11.53 kilometre altında  4 büyüklüğünde olduğu paylaşıldı.

Gelen  bilgilere göre bölgede bulunan yerleşim alanlarında herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yunanistan olarak geçerken, büyüklüğünü de 4.1 olarak aktardı.

Ege Denizi beşik gibi sallandı! 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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