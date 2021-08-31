Ege Denizi beşik gibi sallandı! 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 00.06'da bir deprem yaşandı. Depremin yerin 11.53 kilometre altında 4 büyüklüğünde olduğu paylaşıldı.

Gelen bilgilere göre bölgede bulunan yerleşim alanlarında herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yunanistan olarak geçerken, büyüklüğünü de 4.1 olarak aktardı.