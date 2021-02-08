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Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saat 18.21'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saat 18.21'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 6.9 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü
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