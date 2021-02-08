Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saat 18.21'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saat 18.21'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin 6.9 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.