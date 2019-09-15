Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT