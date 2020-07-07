AFAD, saat 18.19'da Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 18.09 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise 18.19'da Ege Denizi'nde meydana gelen depremin 4.1 şiddetinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 3.3 km olarak açıkladı.

AFAD'ın açıklaması:

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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