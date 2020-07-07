Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde deprem!
Saat 18.19'da Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 18.19'da Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, 18.09 km derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise 18.19'da Ege Denizi'nde meydana gelen depremin 4.1 şiddetinde olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 3.3 km olarak açıkladı.
AFAD'ın açıklaması:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 93.57 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 07.07.2020, 18:19:51 TSİ
Enlem : 38.8240 N
Boylam : 25.3028 E
Derinlik : 18.09 km
Detay : https://t.co/CBnrh6B4PJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 7, 2020
EGE DENIZI https://t.co/GkMBAi9ZBP
07.07.2020, 18:19:48 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 3.3 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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