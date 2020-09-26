Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.63 km.Magnesia (Yunanistan), 107.06 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 26.09.2020, 21:39:20 TSİ
Enlem : 39.7351 N
Boylam : 24.5198 E
Derinlik : 24.41 km
Detay : https://t.co/YxHxiQQ5ep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER
Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.