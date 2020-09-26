AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

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