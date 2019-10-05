Ege Denizi'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botu, Sultaniçe sahili açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botu, Sultaniçe sahili açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT