Ege Denizi'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı ve botu, Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan...

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EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı ve botu, Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 5'i çocuk Afganistan, İran, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA



