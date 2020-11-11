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Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde hissedildi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi Kuşadası körfezi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

30 Ekim günü meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Ege Denizinde depremler meydana gelmeye sürüyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi Kuşadası körfezi açıklarında  saat 09.48'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12,4 kilometre altında meydana geldi.  Söz konusu deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 09.49'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre depremin yerin 7.00 kilometre altında gerçekleşti kaydedildi.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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