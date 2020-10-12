Dün gece saat 3.30'da 4.8 ve 3.44'te 4.2 büyüklüğünde iki deprem ile sarsılan Ege Bölgesi, sabaha gözlerini yine depremle açtı. AFAD'ın verilerine göre, saat 7.11 sıralarında Ege Denizi'nde 5.0 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Can ve mal kaybına dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

AFAD resmi Twitter hesabında paylaşılan depremin detayları şöyle:

Büyüklük : 5.0 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİ

Enlem : 35.6963 N

Boylam : 26.3253 E

Derinlik : 6.33 km