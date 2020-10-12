Ege Denizi'nde 5.0 şiddetinde deprem!
AFAD'ın resmi Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan deprem çevre illerden hissdildi.
Dün gece saat 3.30'da 4.8 ve 3.44'te 4.2 büyüklüğünde iki deprem ile sarsılan Ege Bölgesi, sabaha gözlerini yine depremle açtı. AFAD'ın verilerine göre, saat 7.11 sıralarında Ege Denizi'nde 5.0 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Can ve mal kaybına dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
AFAD resmi Twitter hesabında paylaşılan depremin detayları şöyle:
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİ
Enlem : 35.6963 N
Boylam : 26.3253 E
Derinlik : 6.33 km
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİ
Enlem : 35.6963 N
Boylam : 26.3253 E
Derinlik : 6.33 km
Detay : https://t.co/IvzmS2H2Sz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi