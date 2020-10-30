Aydın, Kuşadası'nda deprem
AFAD'ın verilerine göre saat 18:14'te Aydın, Kuşadası açıklarında 5.1şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre saat 18:14'te Aydın, Kuşadası açıklarında 5.1şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD, meydana gelen depremin Ege Denizi’nde, Aydın’ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında gerçekleştiğini kaydetti. Depremin 7.73 km derinlikte geçekleştiği bildirildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.