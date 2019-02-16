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Ege Denizi'nde deprem oldu! Artçılar da kaydedildi...

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 20.56, 21.01 ve 21.04'te sırasıyla 1.7, 2.7 ve 2.7'lik 3 tane artçı sarsıntı kaydedildi.

DEPREM ANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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