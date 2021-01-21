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  3. Ege Denizi’nde gece saatlerinde hissedildi! Arka arkaya 5 deprem!

Ege Denizi’nde gece saatlerinde hissedildi! Arka arkaya 5 deprem!

Saat, 02.37'de merkez üssü Ege Denizi'nde ki deprem korku ve panik oluşturdu.

Ege Denizi’nde gece saatlerinde hissedildi! Arka arkaya 5 deprem!

Saat, 02.37'de merkez üssü Ege Denizi'nde ki deprem korku ve panik oluşturdu. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, 6.91 Km derinliği olan deprem, 4.5 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, Aydın ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, aynı merkezde saat 02:28’de 3.9, 02:31’de 3.1, 02:33’te 3.8, 02:36’da 2.5 ve 02:37’de 4.7 büyüklüğünde depremler yaşandığı belirtildi.

Depremin merkez üssü ise AFAD tarafından böyle gösterildi:

Ege Denizi’nde gece saatlerinde hissedildi! Arka arkaya 5 deprem!

Onur Çelik
Spor Editörü
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