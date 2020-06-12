Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizinde saat 11.58'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rasathanenin bilgilerine göre deprem yerin 6.7 kilometre altında kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 11.58'de Ege Denizinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Ayrıca deprem yerin 24.90 kilometre altında meydana geldi.

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