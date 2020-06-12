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Ege Denizinde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizinde saat 11.58'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rasathanenin bilgilerine göre  deprem yerin 6.7 kilometre altında kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 11.58'de Ege Denizinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Ayrıca deprem yerin 24.90 kilometre altında meydana geldi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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