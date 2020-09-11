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Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

 

 

EGE'DE KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre 4.2 şiddetinde meydana gelen deprem, yerin 2.1 km derinliğinde gerçekleşti.

 Ege Denizi'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre ise depremin şiddeti 4.2, derinliği ise 2.1 km olarak duyuruldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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