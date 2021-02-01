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Ege deprem son dakika | Deprem mi oldu? İzmir son depremler

Ege Denizi'nde art arda gelen sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken internet kullanıcıları, arama motorlarında Ege deprem son dakika | Deprem mi oldu? İzmir son depremler konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Ege deprem son dakika | Deprem mi oldu? İzmir son depremler

Ege Denizi sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sallandı. Vatandaşların korku ve panik halinde sokağa döküldüğü yüksek şiddetli depremlerin ardından internet kullanıcıları da arama motorlarında, Ege deprem son dakika | Deprem mi oldu? İzmir son depremler konularını araştırıyor. İşte detaylar...

EGE DEPREM SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde hissedilen ilk deprem, sabah saat 08.03'de, 4,1 şiddetinde meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, merkez üssü Karaburun olan depremin 42.85 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Ardından 08:46'da yaşanan zelzelenin büyüklüğü ise AFAD tarafıdnan 5,1 olarak duyuruldu. 41.78 km derinlikteki bu depremin merkez üssü ise yine Karaburun olarak belirlendi. 

DEPREM Mİ OLDU? İZMİR SON DEPREMLER

5,1 şiddetindeki depremden 1 dakika sonra, saat 08.47'de aynı merkez üssünde bu kez de 4,7 şiddetinde zelzele yaşandı. 

 

 

Son olarak saat tam 09.00'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yine Karaburun merkezli olarak 42.84 km derinliğinde yaşandı. Art arda gelen sardıntılar yerel halkta paniğe neden olurken AFAD yetkililerince yapılan açıklamada gelişmelerin taip edildiği belirtildi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

 

 

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'IN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN YAYIMLADIĞI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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