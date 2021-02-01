Ege Denizi sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sallandı. Vatandaşların korku ve panik halinde sokağa döküldüğü yüksek şiddetli depremlerin ardından internet kullanıcıları da arama motorlarında, Ege deprem son dakika | Deprem mi oldu? İzmir son depremler konularını araştırıyor. İşte detaylar...

EGE DEPREM SON DAKİKA | DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde hissedilen ilk deprem, sabah saat 08.03'de, 4,1 şiddetinde meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, merkez üssü Karaburun olan depremin 42.85 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Ardından 08:46'da yaşanan zelzelenin büyüklüğü ise AFAD tarafıdnan 5,1 olarak duyuruldu. 41.78 km derinlikteki bu depremin merkez üssü ise yine Karaburun olarak belirlendi.

DEPREM Mİ OLDU? İZMİR SON DEPREMLER

5,1 şiddetindeki depremden 1 dakika sonra, saat 08.47'de aynı merkez üssünde bu kez de 4,7 şiddetinde zelzele yaşandı.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 1, 2021

Son olarak saat tam 09.00'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yine Karaburun merkezli olarak 42.84 km derinliğinde yaşandı. Art arda gelen sardıntılar yerel halkta paniğe neden olurken AFAD yetkililerince yapılan açıklamada gelişmelerin taip edildiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 1, 2021

AFAD SON DEPREMLER

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