Ege Derbisini Balıkesir DSİ kazandı

Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 15. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Rota Koleji'ni 3-1 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-1 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 6. galibiyetini elde eden Balıkesir DSİ Spor haftayı 8. sırada tamamladı.

İlk seti 25-19 2. seti 25-23 kazanan Balıkesir DSİ Spor 3. seti ise 25-21 kaybetti. 4. seti 25-22 kazanan Balıkesir ekibi maçı da 3-1 ile kazanmayı bildi.

Kaynak: İHA