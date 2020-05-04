Ege ihracatını tarım sektörü ayakta tuttu

Korona virüs (Covid-19) salgını nisan ayında ihracata büyük darbe vururken Ege İhracatçı Birlikleri, nisan ayında tarım ürünleri ihracatıyla ayakta kaldı.

Nisan ayında, Türkiye'nin ihracatı yüzde 41'lik düşüşle 8 milyar 350 milyon dolara düşerken, 819 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) 2019 yılı nisan ayına göre ihracatta yüzde 26'lık kayıp yaşandı. EİB, 2019 yılı nisan ayında 1 milyar 101 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmıştı. Nisan ayında EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40'lık düşüşle 639 milyon dolardan, 385 milyon dolara gerilerken, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 25'lik azalışla 81 milyon dolardan, 61 milyon dolara indi. EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise sadece yüzde 2'lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu. Tarım ve gıda ürünleri, Ege İhracatçı Birliklerinin 2019 yılı nisan ayındaki 1 milyar 101 milyon dolarlık ihracatından yüzde 35 pay alırken, EİB'nin 2020 yılı nisan ayındaki 819 milyon dolarlık ihracatında yüzde 45'lik dilimle temsil edildi. EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracat içinde uzun yıllar sonra yüzde 50 barajının altına düştü.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatta artış rekortmeni

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı nisan ayında 57 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılı nisan ayında yüzde 24'lük artışla 70,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği içerisinde ihracatını en fazla arttıran birlik oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2020 yılı nisan ayında ihracatını yüzde 15'lik artışla 43,5 milyon dolara taşıdı.

Demir ve demirdışı metaller sektörü zirvede kaldı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılı nisan ayında 85 milyon 243 bin dolarlık ihracat rakamıyla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 70,6 milyon dolarlık dışsatımla zirve ortağı oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği nisan ayında, 69 milyon dolarlık döviz gelirini Türkiye'ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 67 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Maden İhracatçıları Birliği 61,4 milyon dolarlık ihracat tutarıyla EİB listesinde beşinci sırada yer alırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 52,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 52,7 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başarırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 47,6 milyon dolarlık ihracat tutarıyla tarihinde ilk kez EİB bünyesindeki birliklerin ihracat sıralamasında sekizinci sıraya geriledi. Listenin dokuzuncu sırasında 43,5 milyon dolarlık ihracatla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yer alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 13,2 milyon dolarlık ihracat tutarıyla onuncu sırada yer buldu. Covid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nisan ayında 9,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği nisan ayında 5.2 milyon dolarlık ihracatta kaldı.

Ege'den 179 noktaya ihracat

Nisan ayında Ege Bölgesinden 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke ise 96 milyon dolarla Almanya, 53 milyon dolarla ABD, 47 milyon dolarla İngiltere, 41 milyon dolarla Hollanda, 39 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla İspanya, 24 milyon dolarla Fransa ve Mısır, 21 milyon dolarla Çin ve Suudi Arabistan oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 2019 yılının ocak-nisan döneminde 2 milyar 278 milyon dolar ihracat yapılırken, 2020 ocak-nisan döneminde bu rakam yüzde 9'luk düşüşle 2 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

Afrika ülkeleri öne çıktı

2020 yılının ocak-nisan döneminde Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat 570 milyon dolar, Amerika ülkelerine 395 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 23 artışla 345 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Asya ülkelerine 284 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 203 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine ise 62 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Eskinazi: "Yılın ikinci yarısından umutluyuz"

Egeli ihracatçıların nisan ayında Türkiye ortalamasına göre daha başarılı bir ihracat grafiği ortaya koyduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesinin ihracatında tarım ve gıda sektörlerinin ağırlığının bu sonucu doğurduğunu kaydetti. 2020 yılına başarılı bir giriş yaptıklarını ve ocak ayında ihracatlarını yüzde 10 artırdıklarına değinen Eskinazi, "2019 yılı aralık ayında Çin'de ortaya çıkan korona virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayılarak tüm insanlığın hem sağlığını, hem de dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. 2020 yılının ilk yarısındaki pek çok fuar, ticaret heyeti, alım heyeti gibi ticari sonuç doğuracak ve ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek faaliyetler ertelenmek zorunda kalındı. Bu da mart ve nisan ayı ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Dünya normalleşmeye başladı. Haziran ayından itibaren çarklar daha hızlı dönecek, yılın ikinci yarısında hem üretim hem de ihracat rakamları daha olumlu bir seyir izleyecek beklentisi içerisindeyiz" diye konuştu.

İzmir ikinci sıraya yükseldi

Egeli ihracatçılar, nisan ayında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koyunca İzmir, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Bursa ve Kocaeli'yi geride bırakarak İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşti. İzmir, nisan ayında 583 milyon dolar ihracat yaparken, Kocaeli 466 milyon dolar, Bursa ise 437 milyon dolar ihracatta kaldı. Ege Bölgesinin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 12'den yüzde 14'e yükseldi. Nisan ayında Ege Bölgesinden 1 milyar 175 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 2019 yılı nisan ayında Türkiye'nin ihracatından yüzde 11,9 pay alan Egeli ihracatçılar, 2020 yılı nisan ayında Türkiye ihracatından yüzde 14,1 pay almayı başardı.

Kaynak: İHA