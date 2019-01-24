Ege Kadın Voleybol Takımı ilk maçına çıktı

Ege Üniversitesi (EÜ) Voleybol Kadın A Takımı, İzmir Bölgesel Ligindeki ilk maçına çıktı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üst yönetim ve çalışanlar ile öğrenciler Egeli sporcuları yalnız bırakmadı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatıyla yeniden yapılandırılan EÜ Gençlik ve Spor Kulübü, farklı branşlarda atılımlarını sürdürüyor. Basketbol ve yüzme gibi branşlarda kısa sürede önemli başarılar elde eden kulüp, şimdi de Voleybol Kadın A Takımı ile sahneye çıktı. İzmir Bölgesel Ligindeki ilk maçını TFL Altekmaspor karşısında oynayan takımı, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üst yönetim ve çalışanlar ile öğrenciler yağmurlu havaya rağmen yalnız bırakmadı.

Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonundaki maçın ilk setini TFL Altekmaspor alırken, sonrasındaki iki setin galibi EÜ Voleybol Kadın A Takımı oldu. Müsabakanın 4'üncü seti ise TFL Altekmaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Setlerin 2-2 olmasının ardından galibi belirlemek üzere oynan "Tie Break" setini 9-15'lik skorla T.F.L. Altekmaspor kazandı.

Sporda kazanmak kadar kaybetmenin de doğal bir durum olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Elbette sporcularımızın çıktıkları her maçtan galip ayrılmasını isteriz; ancak galip gelmemek her şeyin sonu anlamına gelmiyor. Yeni kurulan takımımızın ilk resmi maçı ve sporcularımız çok iyi mücadele etti. Maçtan kopmayan sporcularımız umut veriyor. Sporda en önemli noktalardan biri takım ruhunu yakalayabilmektir. Ben, sporcularımızın o ruhu yakaladıklarını gördüm. Antrenörümüz Özgür Dükel ve yardımcı antrenörümüz Mert Gül ile sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca, yağmura rağmen takımımızı destekleyen Egelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA